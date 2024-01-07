«صحة الدقهلية»: إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي خلال 2023

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات إدارة الكلى ومؤشرات أداء الإدارة ووحدات الكلى بالدقهلية خلال عام 2023، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم.

إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي خلال عام

وبحسب بيان صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية، كشف الدكتور أحمد البيلي، مدير الإدارة، أنه تم إجراء 450 ألف جلسة غسيل كلوي لـ3 آلاف مريض غسيل كلوي مزمن، بالإضافة إلى التوسع في توفير خدمة غسيل الطوارئ بالعناية المركزة في مستشفيات طلخا وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

وأضاف البيلي، أنه جرى توفير 111 ماكينة غسيل كلوي جديدة، وتم استغلال 80 ماكينة منها لإحلال وتجديد الماكينات القديمة، و31 ماكينة توسعات، علاوة على توفير عدد 4 محطات معالجة مياه جديدة لوحدات شربين ومنية النصر وميت سلسيل والسنبلاوين.

كما أشار إلى أن عملية التوسعات تضمنت أيضاً تطوير وحدات الكلى بالسنبلاوين وميت سلسيل وأتميدة والمنزلة وأحمدية أبو الفتوح، وافتتاح عناية متوسطة متخصصة في التعامل مع حالات الكلى بمستشفى المنزلة، إلى جانب إنشاء وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى منية النصر المركزي.

إنجازات إدارة الكلى بصحة الدقهلية

ولفت مدير إدارة الكلى أن إنجازات الإدارة شملت ما يلي:

- توفير خدمة الغسيل البريتوني بالسنبلاوين ومنية النصر.

- توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بوحدات منية النصر والسنبلاوين وتمي الأمديد والجمالية.

- توفير خدمة فصل البلازما بمستشفى شربين المركزي.

- التوسع في توفير خدمة غسيل الطوارئ بالعناية المركزة بمستشفيات طلخا المركزي وصدر المنصورة وحميات المنصورة.

- تجهيز 8 عيادات كلى للكشف المبكر وعلاج أمراض الكلى في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

- تنظيم مؤتمر دولي للكلى معتمد من الجمعية العالمية لأمراض الكلى باسم وحدات الكلى بالدقهلية.

- تنظيم عشرات الدورات التدريبية لكافة العاملين بوحدات الكلى من أطباء وتمريض وفنيين صيانة وصيادلة وإداريين، بالتعاون مع إدارة التدريب وقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والجمعية العالمية لأمراض الكلى.