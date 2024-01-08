«تعليم سوهاج»: انتهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنّ المديرية أنهت الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، والمقرر انطلاقها غدًا الثلاثاء، لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وشدد وكيل تعليم سوهاج، على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المُنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقة، لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن، يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

استعدادات الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية

وأشار وكيل تعليم سوهاج إلى أنّ جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وأنّ جميع الإمكانات المتاحة للمديرية والإدارات التعليمية، سيتم استخدامها، الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات.

من جهته، أكد عطا الميموني مدير عام التعليم العام، استعداد جميع مدارس المحافظة بجميع مراحل التعليم، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، ففي المرحلة الثانوية، انتهت 138 مدرسة حكومية وخاصة وخدمات، بقيادة أسامة النمر، مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي، البالغ عددهم 32 ألفًا و263 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، والمقرر لهم أداء الامتحانات ورقيًا طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، مع مراجعة كل الأجهزة والنظم الإلكترونية بمختلف مدارس المحافظة، والخاصة بأداء طلاب الصف الثاني الثانوي، والبالغ عددهم 27 ألفًا و309 طلاب وطالبات، للامتحانات إلكترونيًا باستخدام التابلت.

46 مدرسة تعمل فترة مسائية

وأضاف مدير عام التعليم العام، أنّ مدارس التعليم الإعدادي بقيادة سامية الشريف، مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي بالمديرية، أنهت استعدادها للامتحانات التي سيؤديها 116 ألفًا و246 طالبًا وطالبة في الصف الأول الإعدادي، وفي الصف الثاني، 99 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، إضافة إلى 81 ألفًا و656 طالبًا وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، سيؤدون الامتحانات في 463 لجنة.

وأوضح أنّ مدارس المرحلة الابتدائية، بقيادة فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بديوان المديرية، استعدت لامتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس، لأداء الامتحانات بكل سهوله ويسر، خاصة المدارس التي تعمل فترة مسائية، والبالغ عددها 46 مدرسة على مستوى المحافظة، ويؤدي فيها ما يقرب من 14 ألفًا و657 طالبًا وطالبة الامتحانات بها، مشيرًا إلى أنّ عدد طلاب الفترة الصباحية بلغ 335 ألفًا و868 طالبًا وطالبة، موزعين على 1008 مدارس على مستوى المحافظة.

من جهته، أوضح المهندس محمود عجمي، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنّه جرى توجيه التعليمات واللوائح المنظمة كافة، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لطلاب صفوف النقل الأولى والثانية على جميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة، البالغ عددها 65 مدرسة، وتضمن حسن سير الامتحانات، مشيرًا إلى أنّ عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي الحالي، بصفوف النقل بمختلف أنواعها الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي، بلغ 97 ألفًا و613 طالبًا وطالبة، موضحًا أنّ تقييم الطلاب يتم وفق أسس علمية ومنهجية، قائمة على منهجية الجدارات لقياس المعارف والمهارات العلمية والعملية الواجب اكتسابها لدى الطلاب.