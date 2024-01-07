وكيل «تعليم سوهاج»: وصول تابلت «أولى ثانوي» والاستعداد لتسليمه للطلاب

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وصول التابلت التعليمي 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي، عقب صدور أمر التوريد الخاص بالتابلت من الوزارة، وفقا لتسلسل استلام المحافظات للتابلت.

تسليم التابلت التعليمي 2024 للإدارات التعليمية بسوهاج

أضاف وكيل «تعليم سوهاج» في تصريحات لـ«الوطن»، أن التابلت التعليمي 2024 وصل للمديرية، وجرى إيداعه المخازن لحين انتهاء الإجراءات المخزنية، ليتم تسليمه فيما بعد للإدارات التعليمية، كل وفقا لأعداد المدارس والطلاب بها، بناء على المدارس المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، ليتم اختبار الطلاب إلكترونيا على التابلت.

موعد تسليم التابلت 2024 بسوهاج

أوضح وكيل تعليم سوهاج، أن المدارس حاليا بمحافظة سوهاج المشتركة بالمنظومة الإلكترونية، تبدأ تجهيز أوراق استلام التابلت التعليمي 2024، عقب سداد الطلاب لرسوم استلام التابلت عبر البريد المصري أو فوري، وتبلغ قيمتها 105 جنيهات، مع الاحتفاظ بالإيصال لتسليمة للمدرسة التابع لها، مع أوراق استلام التابلت فى موعد تسليم تابلت الصف الأول الثانوي 2024 بمحافظة سوهاج، الذي سيحدد عقب انتهاء الإجراءات المخزنية بمديرية التعليم بسوهاج.