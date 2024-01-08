وكيل «خطة النواب»: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تنعش السوق المصرية

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء تتضمن بنود ونقاط اقتصادية شاملة من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري وتقضي على الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهرا، وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي من شأنها أن تحدث حركا بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب.

وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري

وأضاف ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن مراحلها تتضمن خططا تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصري عالميا، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب تعمل على تذليل أي عقبات تقف في وجه تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات من شأنها أن تدعم خطة التنفيذ المقرة بـ6 سنوات.

سعر صرف العملة

وتابع وكيل خطة النواب: «ولكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل تستجوبه عدة مقومات وعلى رأسها القضاء على الفساد المالي من خلال تحديد سعر الصرف الذي يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطي للمستثمر الثقة والطمأنينة في المصرف المصري ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار».