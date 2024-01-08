«الـسـد الـعـالـي».. معركة الإرادة

قبل أربعة وستين عاماً، وتحديداً فى التاسع من يناير عام 1960، وضع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حجر الأساس لمشروع بناء السد العالى، فى ظروف سياسية واقتصادية صعبة. ورغم تلك التحديات أصر المصريون على تحقيق أهدافهم، ورفضوا كل المؤامرات التى سعت لإجهاض تجربة مصر فى التنمية والبناء والرخاء، ووقفوا خلف القيادة السياسية، وبنوا السد بالعرق والصبر، وفى عام 1970 اكتمل البناء.. وتم افتتاحه رسمياً لتبدأ مرحلة جنى الثمار. ومنذ افتتاحه وحتى اليوم، تحصد مصر خيرات «السد» التى لا تحصى، بداية من قدرات غير محدودة لإنتاج الطاقة الكهربائية المستدامة الرخيصة، التى أسهمت فى إنارة الريف المصرى وتشغيل مشروعات قومية كبرى، وزيادة مساحة الأراضى المنزرعة فى بر مصر لتزيد من 5 ملايين فدان لتصبح 9.5 مليون فدان، كما زادت المساحة المحصولية لتصل إلى 15 مليون فدان، كما سجلت هيئة السد فيضانات مدمرة تعرضت لها دول حوض النيل فى التسعينات جنَّبها السد مصر.