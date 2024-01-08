اقرأ في عدد الوطن غدًا: السد العالي.. معركة الإرادة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسي وأبومازن» يرفضان محاولات التهجير وتصفية القضية

الرئيس يبحث مع «أبوالغيط» مستجدات الأوضاع والجهود المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لـ«غزة» وتفعيل مسار حل الدولتين

توسيع نطاق المشاركة بالبناء على رأس المال البشري ودعم المرأة والشباب في «الجمهورية الجديدة»

6 سنوات جديدة استراتيجية اقتصادية لترسيخ دعائم نهضة وطنية

المستهدفات.. 77 تريليون جنيه ناتج محلي.. ومكاسب بـ743 مليارا.. وتمكين القطاع الخاص بـ23 تريليون جنيه

التقديرات الدولية تتوقع صعود الاقتصاد ليصنف من بين أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم في 2030

تخارج الدولة من 35 شركة وأصلاً مملوكاً لها باستراتيجية بدأت من 2023 وحتى الربع الأول من 2024

رئيس الوزراء: توثيق جهود الدولة لرعاية اللاجئين في مصر

«مدبولي»: نستضيف أكثر من 9 ملايين يتمتعون بكافة الامتيازات

«الوطن» تحتفي بمرور 64 عاما على وضع حجر الأساس

«السد العالي».. معركة الإرادة

الفكرة انطلقت من مهندس «مصري يوناني» ولاقت ترحيبا من «عبدالناصر»

«الري»: حمى مصر من كوارث الفيضان والجفاف في السنوات شحيحة الإيراد.. وزاد الرقعة الزراعية

وبدأت رحلة «أمم أفريقيا».. المنتخب يطير اليوم إلى كوت ديفوار.. و27 لاعباً في الحسابات

محمد صلاح يحمّس لاعبي الفراعنة.. ويعد الجماهير باللقب

اتحاد الكرة يحفز اللاعبين بالمكافآت ويؤكد: نخطط لرحلات جماهيرية للدعم

«تحيا مصر»: 60 ألف قطعة ملابس لـ«الأوْلى بالرعاية» في سوهاج

«عبدالفتاح»: معارض الحماية الاجتماعية تدعم المستحقين واليتيمات وأصحاب الهمم

الصفحة الثانية

«الوطن» تحتفي بمرور 64 عاماً على وضع حجر الأساس

«الـسـد الـعـالـي» معركة الإرادة

الفكرة انطلقت من مهندس «مصري يوناني» ولاقت ترحيباً من «عبدالناصر»

«الري»: حمى مصر من كوارث الفيضان والجفاف في السنوات شحيحة الإيراد.. وأسهم في زيادة الرقعة الزراعية.. وبريطانيا حرّضت الولايات المتحدة لسحب التمويل فغضب «عبدالناصر» ورد بتأميم قناة السويس.. وحصل على قرض من روسيا قدره 900 مليون روبل لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية

عماد ميخائيل: أعظم مشروعات القرن العشرين.. ويحمي الحدود الجنوبية من الغرق والعطش

العمال يوثقون شهاداتهم: العزيمة حالت دون وأد الحلم

الرئيس الأسبق للمشروع: لولاه لبارت 30% من الأراضي الزراعية

حلمي السعيد: الخبراء الروس أعدوا التصميمات بعد رفض القيادة السياسية العمل بالنموذج الأمريكي

بعد الإنشاء تم إنارة الريف بعد عصور من الظلام ومد العديد من المشروعات بالطاقة

الصفحة الثالثة

الحكومة: تدقيق أعداد اللاجئين وتكاليف الخدمات لتوثيق جهود الرعاية

«مدبولي»: نتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية 9 ملايين ضيف يحصلون على حقوق مثل المصريين.. ويترأس اجتماع «تقنين الكنائس».. واللجنة توافق على طلبات 187 كنيسة ومبنى تابعاً

«هيئة الدواء»: نجحنا في توطين 83 مستحضرا تبلغ فاتورتها الاستيرادية 580 مليون دولار

الاحتلال يواصل قصف غزة لليوم الـ94 ويعلن بدء المرحلة الثالثة من العدوان

بابا الفاتيكان يجدد مطالبه بوقف إطلاق نار شامل في القطاع ولبنان: «الأعمال العسكرية الإسرائيلية تسببت في أزمة إنسانية خطيرة»

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 22835 شهيداً و58416 مصاباً منذ 7 أكتوبر

السكون والمظهرية

في الصمت

الصفحة الرابعة

توسيع نطاق المشاركة بالبناء على رأس المال البشري.. ودعم المرأة والشباب في «الجمهورية الجديدة»

6 سنوات جديدة.. استراتيجية اقتصادية لترسيخ دعائم نهضة وطنية

المستهدفات.. 77 تريليون جنيه ناتج محلي.. ومكاسب بـ 743 مليارا

التقديرات الدولية تتوقع صعود الاقتصاد ليصنف من بين أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم في 2030.. و«النقد الدولي»: من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% سنويا خلال 2023 - 2024

«تمكين القطاع الخاص»: 23 تريليون جنيه استثمارات محلية و100 مليار دولار أجنبية

استراتيجية «إى جى إكس»: 10 مناطق تصديرية و145 مليار دولار مستهدف في 2030

تخارج الدولة من 35 شركة وأصلاً مملوكاً لها بداية من 2023 وحتى الربع الأول من 2024

تحقيق زيادة في أعداد المشتغلين بالقطاع الخاص لترتفع إلى 90% بحلول 2030

الصفحة الخامسة

النقد الأجنبي.. إطلاق الجنيه الرقمي.. و300 مليار دولار عائدات مستهدفة

رفع عدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليون محفظة عام 2030.. ونمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً.. وخفض عجز الموازنة بما لا يزيد على 5% وإطالة عمر الدين ليقترب من 7 سنوات.. وزيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى 19 مليار دولار

خبراء: خطوة على الطريق الصحيح

رجال أعمال: ننتظر التطبيق على أرض الواقع لزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات

«شعيب»: تعمل على تعزيز الثقة في الجنيه.. و«حجر»: تدفع بالاستثمارات إلى الأسواق

ياسر عمر: تذليل أي عقبات من خلال حزمة تشريعات تدعم خطة التنفيذ

وكيل «خطة النواب»: تدعم الاستثمار وتخلق فرص عمل

‏مصر قادرة

الصفحة السادسة

الكاتب والجماعة

شجع «مصر»..!

ماذا تفعل لو كنت «إسرائيلى» لا سمح الله؟

وائل الدحدوح.. أيوب حرب غزة!!

«نُسخة ثانية» من «الفوضى الخلاقة»

الأحزاب.. ما لها وما عليها (5)

الصفحة السابعة

وبدأت الرحلة.. المنتخب يطير إلى كوت ديفوار اليوم لبدء مشوار أمم أفريقيا

حان وقت العمل.. «فيتوريا» يعدد المكاسب ورسالة خاصة بعد دعم الرئيس

الليلة الأخيرة.. «صلاح» يحمّس لاعبي الفراعنة.. ويعد الجماهير بـ«الثامنة»

دعم خاص جداً.. اتحاد الكرة يحفز اللاعبين بالمكافآت.. ويؤكد: نخطط لرحلات جماهيرية لتشجيع اللاعبين في البطولة

الصفحة الثامنة

«عرسان غزة» يتحدون الصواريخ بـ«زغاريد» الأفراح

«زواج تحت القصف»

«عصابة إسعاد يونس» هاجر الإبياري عن أولى تجاربها: كوميديا «عظيمة»

في «مشهد ناقص».. «مروة» تكتب نهاية مختلفة لأشهر المسلسلات.. وجمهورها بالآلاف

«غرام في الغردقة».. سياح نظفوا شوارعها وتزوجوا من أهلها

«عرايس روسية».. لعبة «عيلة هشام» الأجنبية «هاند ميد» للأطفال