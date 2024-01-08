العمال يوثقون شهاداتهم: العزيمة حالت دون وأد الحلم

فى كتابه «التاريخ الإنسانى للسد العالى»، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرصد الكاتب والروائى يوسف فاخورى التحولات الاجتماعية للعاملين فى المشروع وما حدث لأهالى أسوان وجنوب الصعيد تحديداً، ثم تأثيراته على المجتمع المصرى ككل، إذ لم يتوقف تأثير السد العالى على الناحية الاقتصادية من انتظام الدورة الزراعية والمشروعات القومية بل أثر اجتماعياً فى حياة المصريين.

ينقل «فاخورى» شهادة حلمى السعيد، وزير الكهرباء وقت بناء السد العالى قصة بنائه قائلاً: «اقترح مهندس زراعى يونانى يدعى دانينوس، على الرئيس جمال عبدالناصر المشروع وبعد دراسات جدوى مستفيضة من خبراء فى الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا تشمل تصميم السد والتكاليف للاقتراض من البنك الدولى، وشاركت فى بناء السد العالى بعد إجراءات عديدة شركات وطنية كبرى منها ما هو حكومى وخاص، وقام الروس بتصميم المشروع والإشراف على تنفيذ محطة الكهرباء والأنفاق، وكان الشعب المصرى وقتها متحمساً للغاية للمشروعات، حيث كانت الندوات تعقد فى كل مكان فى مصر للتعريف بالمشروع، وكان العاملون والمهندسون فخورين بالمشاركة فى بناء المشروع رغم حرارة الطقس فى أسوان».

«السعيد» أوضح أن الخبراء الروس هم من صمموا السد العالى بعد رفض مصر التصميم الأمريكى، حيث أخذ الروس المشروع كاملاً إلى موسكو وصمموه قطعة قطعة، كما قاموا بتدريب المهندسين والعمال فى بلادهم، ولم يرفضوا طلباً واحداً للتدريب أو تقديم المشورة والنصح، ومن مميزات الروس أنهم جادون للغاية ويعملون وفق نظم صارمة بدون دعاية. كما رصد «فاخورى» شهادات العمال من بناة السد العالى ومنهم عربى أبوعبدالله من محافظة الأقصر، يقول متذكراً يوم تعيينه فى عملية البناء عام 1961: «أول التعيين كان الراتب 35 قرشاً فى اليوم، وتم توزيعنا ما بين عمال للتخريم والتفجيرات وتصليح الطرق وجماعة أخرى لنظافة الكراكات وجماعة للكمبروسرات وجماعة لرش الميه وأخرى ورا عربيات البوركيشن»، وأضاف أن مشروع السد العالى استوعب آلاف العمال من محافظتى أسوان والأقصر، وضمن تأمين الوظائف المستدامة لهم، فقد تم بعد الانتهاء من السد استيعاب العمال فى شركات استصلاح الأراضى ومد خطوط الكهرباء وغيرها.

أما عبدالراضى عبدالصبور، العامل بالسد العالى، فيقول فى شهادته ليوسف فاخورى، إنه ما زال يتذكر يوم نزول وردية بناة السد العالى ميدان باتريس لومومبا بمدينة أسوان الذى ضم 50 عربة تبيع حلوى الزلابية، وكانت العربات تبيع ما لديها خلال 10 دقائق فقط، موضحاً أن مشروع السد العالى أنعش محافظة أسوان اقتصادياً، حيث كان العمال يتقاضون أجراً نصف شهرى، وفى يوم صرف الرواتب تنتعش الحركة فى محافظة أسوان، وكانت محال الجزارة تفتح أبوابها بصورة مستمرة، وتنتشر عربات بيع الفاكهة التى لم تعرفها أسوان إلا بعد بدء بناء السد العالى، ودخل البرقوق والتفاح بيوت الأسوانيين لأول مرة، كما انتشرت محال بيع الأجهزة المنزلية فى ميادين المحافظة، ودخل التليفزيون والراديو المنازل.