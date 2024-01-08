«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 5700 طن طماطم اليوم.. وتراجع سعر الكيلو بالأسواق

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن إنتاجية محصول الطماطم اليوم من الشريط الساحلي الأخضر بالمحافظة بلغت نحو 5700 طن، وهو الأمر الذي يؤدي إلي تراجع كبير في أسعار الطماطم بالأسواق.

حصاد 1930 فدان طماطم اليوم

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساحة التي تم حصادها اليوم الاثنين، بلغت 1930 فدانا من محصول الطماطم ضمن زراعات العروة الثانية بالمحافظة، وذلك ضمن المساحة الإجمالية المنزرعة بالشريط الساحلي الأخضر في كفر الشيخ، بواقع 10 آلاف و500 فدان طماطم.

تراجع سعر كيلو الطماطم

وأشار إلى أن إنتاجية محصول الطماطم مع مطلع شهر يناير من العام 2024 كبيرة للغاية، وأدت إلى تراجع كبير في أسعار الطماطم، إذ سجل سعر كيلو الطماطم من الحقل 3 جنيهات، و5 جنيهات بأسواق محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالعديد من الخضروات لمحاصيل الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان والكوسة بالشريط الساحلي الأخضر بمحافظة كفر الشيخ تبلغ نحو 32 ألف فدان.