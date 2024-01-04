«زراعة كفر الشيخ»: تطهير 71 كيلومتر ترع لتسهيل وصول مياه الري للحقول

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن عمليات تطهير ترع الري الزراعية مستمرة على مدار الأسبوع وحتى في أيام العطلات الرسمية، مشيرا إلى تطهير 71 كيلومترا، والتي بدورها تنقل مياه الري إلى حقول وزراعات المزارعين بكفر الشيخ.

تطهير الترع أمر مهم للزراعات

وأضاف «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تطهير ترع الري الزراعية أمر مهم، كونها شريان المياه لري المحاصيل الشتوية من الفول، والبرسيم، والشعير، والقمح، والبنجر، والكتان، وجميع أنواع الخضروات التي تزرع مع حلول فصل الشتاء.

إزالة الحشائش وتكريك الطين

وأوضح أن عمليات تطهير ترع الري في محافظة كفر الشيخ، تشمل إزالة البوص والغاب والحشائش من الترع، وكذلك تكريك الطين من القاع، بما يضمن سريان مياه الري دون وجود أي معوقات.

يذكر أن كفر الشيخ من المحافظات الزراعية والتي يعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة كميراث الآباء والأجداد، ولذلك تهتم مديرية الزراعة بالإقليم، بعمليات تطهير الترع وإزالة أي معوقات تمنع مياه الري للوصول إلي الحقول الزراعية.