في 6 خطوات.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 بجميع المحافظات

أعلنت وزارة السياحة، عن تحديد نتيجة قرعة الحج السياحي 2024، في جميع المحافظات، من خلال 6 خطوات محددة لمعرفة النتيجة، بالرقم القومي للمتقدم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجري الدخول إلى الرابط والحصول على النتيجة بالاسم والرقم القومي، من أجل استعداد من حالفهم التوفيق لهذه الرحلة المباركة.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 في جميع المحافظات

وأتاحت وزارة السياحة، رابط محدد من هنا، يمكن من خلاله الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2024، في جميع المحافظات بالاسم والرقم القومي.

خطوات الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي

ويجري التسجيل من خلال 6 خطوات من أجل معرفة نتيجة قرعة الحج السياحي، من خلال الآتي:

- الدخول على صفحة وزارة السياحة.

- اختيار خدمات المواطنين.

- اختيار خدمة بيانات الحج.

- إدخال الرقم القومي أو رقم جواز السفر الخاص بالمتقدم، المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على «استعلام».

- تظهر النتيجة سواء بالرفض أو القبول.

وقامت وزارة السياحة، بالإعلان عن فوز 23 ألف فائز بحج العام من بين 55 ألف متقدم للحج السياحي، في مختلف المحافظات، من أجل الاستعداد واستكمال باقي الأوراق المطلوبة من أجل الرحلة.