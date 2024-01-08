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تحرير 51 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
10:33 م | الإثنين 08 يناير 2024
حملات تموينية

حملات تموينية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تكليف مديرية التموين، إدارة الرقابة التموينية، بشن حملات للمرور على الأسواق والمخابز بكل من بندر المنصورة، نبروه، السنبلاوين.

وأضاف «دايرة» في بيان، أنّه جرى المرور على 60 مخبزًا في نطاق محافظة الدقهلية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ضبط 51 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز

وأشار إلى أنه جرى تحرير 41 مخالفة في الرقابة على المخابز، و10 مخالفات في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

مخالفات المخابز 

  • محضر تجميع بطاقات (225 بطاقة).
  • 5 محاضر غلق دون إذن رسمي.
  • محضر عدم نظافة أدوات العجين.
  • محضر عدم وجود سجل.
  • 14 محضر عدم مطابقة للمواصفات.
  • محضر عدم إعطاء بون صرف.
  • محضران تصرف في دقيق بقيمة (22 شيكارة).
  • 16 محضر نقص وزن بين (10- 25 كيلوجرامًا) .

مخالفات الأسواق

  • 6 محاضر عدم إعلان الأسعار.
  • 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

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بقلم آية حسنين