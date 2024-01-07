ضبط 119 مخالفة في حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 119 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

تكثيف الحملات الرقابية

وأكد المحافظ استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي، جهود المديرية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم وجود سجلات، و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.