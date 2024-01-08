محافظ مطروح: انطلاق العمل في المرحلة الأولى لوحدات التطوير بالرعاية الصحية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن بدء العمل بالمرحلة الأولى في مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بالتوسع في تقديم الخدمات الطبية بقطاع الرعاية الصحية الأولية، والتي أطلقت أعمال التجهيز والتشغيل التجريبي وفتح الملفات العائلية منذ بداية يناير الجاري.

الوحدات الصحية الجاري تطويرها

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن عملية التطوير تضمنت 8 وحدات رعاية أولية، وهي كالتالي:

- الوحدة الصحية في أم الرخم بمرسى مطروح.

- وحدة النجيلة الصحية القبلية.

- مركز طبي سيدي عبد الرحمن بمركز ومدينة العلمين.

- الوحدة الصحية بقرية 27 بالحمام.

- وحدة أغورمي الصحية بسيوة.

- وحدة أبو زريبة بالسلوم.

- وحدة الزويدة بمدينة براني.

- وحدة سيدي شبيب بالضبعة.

توفير كوادر لوحدات صحية

وأضاف محافظ مطروح، أنه جرى الانتهاء من وضع جداول التشغيل لعدد 4 وحدات، وتوافر الكوادر البشرية الطبية المدربة لها كالتالي:

- الوحدة الصحية بأم الرخم مطروح.

- الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية.

- مركز سيدي عبد الرحمن الطبي.

- الوحدة الصحية بقرية 27 الحمام.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مواعيد العمل بوحدات التطوير بالفترات المسائية بدءًا من الساعة 2 مساء وتمتد حتى 6 مساءً، وتشمل تخصصات الباطنة العامة، والتوليد، وأمراض النساء، والأطفال، وجار الانتهاء من استكمال الكوادر البشرية التخصصية المدربة لباقي وحدات التطوير قريبا وتقديم خدمات صحية شاملة بها.

كما جرى اختيار وحدة من كل إدارة صحية واعتمد الاختيار على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي للوحدة الصحية، وتوابعها وفقا للخريطة الصحية والوقائية، والكثافة السكانية، والتجهيزات المتاحة بها، والقوى البشرية من العاملين بمختلف الفئات، وغير ذلك من البنود.

ولفتت الدكتورة مروة عبدالمنعم، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه جري مناقشة آلية العمل داخل الوحدات والمراكز الطبية من كافة الإدارات الصحية وفقا لضوابط محددة، لتنظيم فترات العمل والنوبتجيات، وتوزيع القوى البشرية على كل فترة، وتحديد قائمة الأدوية والمستلزمات اللازمة للتشغيل لتطوير الوحدات الصحية ورفع كفائتها وميكنتها، ورفع كفاءة الكوادر الطبية من العاملين بها خاصة أطباء الأسرة، من خلال حزم تدريبية وتحفيزية.