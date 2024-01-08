الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل حسن عكاشة مسؤول إطلاق القذائف من سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن مقتل مسؤول قيادي في حركة حماس في سوريا، وقال في بيان نشره المتحدث بلسان جيش الاحتلال باللغة العربية إفيخاي ادرعي، إنه تم القضاء عن المسؤول عن إطلاق القذائف الصاروخية من داخل الأراضي السورية تجاه تل أبيب.

مقتل حسن عكاشة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم تصفية مسؤول إطلاق القذائف على تل أبيب من سوريا وهو حسن عكاشة، في منطقة بيت جن بجنوب سوريا، ولم يوضح البيان كيف قُتل.

وذكر أن جيش الاحتلال لن يعتبر أي عملية قصف تل أبيب من داخل الأراضي السورية هي مسؤولية سوريا، مضيفًا أن جيش الاحتلال سيواصل العمل ضد أي تهديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أن إسرائيل بدأت مرحلة جديدة في حربها على قطاع غزة، وهي أقل كثافة من ناحية العملات البرية.

وجاء هذا بعد أسابيع من ضغط الولايات المتحدة ودول أخرى لتقليل حدة الهجوم على القطاع.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسؤول في حركة حماس في سوريا، مسؤول عن إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

رد الفصائل الفلسطينية على مقتل حسن عكاشة

ولم تعلن الفصائل الفلسطينية أي بيانات فيما يخص اغتيال حسن عكاشة، وما إذا كان أحد قادتها أو لا، حتى اللحظة.