«تعليم بني سويف»: الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم المجتمعي والقضاء على الأمية

قال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعي باعتبار هذه المدارس ذات طبيعة خاصة، حيث تؤدي دورًا محوريًا في حياة المجتمع المصري، التي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية في المناطق النائية مما يساعد على القضاء على الأمية.

وكيل تعليم بني سويف يزور عددًا من مدارس التعليم المجتمعي

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، على هامش زيارة وكيل تعليم بني سويف، اليوم السبت، لمدارس علي بن أبي طالب والصفا والمروة بمجمع تعيلب للتعليم المجتمعي بإدارة بني سويف التعليمية والممولة من مؤسسة مصر الخير وتنفيذ جمعية رؤية، يرافقه مصطفى حسين كامل مسئول التعليم بمحافظة بنى سويف عن مؤسسة مصر، وفوزية سنوسي رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية، ومعتز حسن أمين صندوق جمعية رؤية.

متابعة الأنشطة المنفذة في مدارس التعليم المجتمعي

وخلال الزيارة تابع وكيل الوزارة الأنشطة المنفذة بالمدارس في بني سويف والمتمثلة في برنامج الحساب الذهني واستعراض مهارات الطلاب والأنشطة الفنية، مشيدًا بالجهود الملموسة من خلال مؤسسة مصر الخير وجمعية رؤية التي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم.

توجيه الشكر للجهات الداعمة في التعليم المجتمعي

ووجه وكيل تعليم بني سويف الشكر للجهات الداعمة المتمثلة في مؤسسة مصر الخير وجمعية رؤية وغيرها من الجهات الداعمة، التي ساهمت في تطوير مدارس التعليم المجتمعي وتزويدة بكل الاحتياجات من صيانة وأثاث وكل الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية.