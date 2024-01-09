إلهام شاهين تكشف عن أمنيتها في العام الجديد بعد احتفالها بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة إلهام شاهين منذ عدة أيام بعيد ميلادها، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وكشفت عن ذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إلهام شاهين تكشف عن أمنيتها للعام الجديد

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيدة جدًا بالاحتفال بعيد ميلادي وسط الناس اللي بحبهم، كانت كلها مشاعر حلوة وإيجابية مع بداية سنة جديدة».

أمّا عن أمنيتها للعام الجديد، فقالت إلهام شاهين، إنها تتمنى أن يسود السلام العالم، وأن تكون الدنيا هادئة، ولا يوجد مشاكل أو حروب، وأن ينتصر الشعب الفلسطيني، وتستقر الأوضاع في السودان.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، ظهرت مؤخرًا بخسارة كبيرة في الوزن، ما لفت الأنظار إليها بشكل كبير، وكشفت في تصريحات صحفية وتليفزيونية بأنّ ذلك يرجع إلى خضوعها لريجيم.