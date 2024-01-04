كيف انتصرت منى زكي في معركة فيلم «أصحاب ولا أعز»؟

حالة كبيرة من الجدل أثارها فيلم «أصحاب ولا أعز» للفنانة منى زكي، فور طرحه العام الماضي والذي أدى إلى انتقادات البعض، ولكن كان هناك بعض التجاوز من مشاهير السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووصل الأمر لحد السب والقذف في شخصها من أحدهم؛ مما جعل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتقدم ببلاغ رسمي ضد من تجاوز في حقها، خاصة أنَّها تمارس عملها الفني، وتخضع لأسس وقواعد نقابة المهن التمثيلية.

الحكم بالحبس وغرامة وكفالة 20 ألف جنيه

من جهتها، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية في 25 أكتوبر الماضي، في البلاغ الذي حمل رقم 137602 لسنة 2023، بالحكم على المشكو في حقه لمدة شهر وغرامة 5 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.

حيثيات الحكم

وكشفت محكمة القاهرة الاقتصادية - جنح، برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب حيثيات حكمها، اليوم، في الحكم الصادر ضد المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي، وأنه أذاع مقطع مرئي عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وتضمن خلاله عبارات خادشة لشرفها، وتعمد مضايقتها من خلال إساءته لاستخدام أجهزة الاتصال، وتمّ رفض الدعوى المدنية المقدمة من المتهم.