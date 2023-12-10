وصول منى زكي وأحمد حلمي إلى مسجد الشرطة لاستقبال عزاء شقيقه

وصل الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتلقي العزاء في شقيقه خالد حلمي، الذي رحل عن عالمنا، صباح الجمعة الماضي؛ إثر أزمة صحية مفاجئة أودت بحياته.

وبدا الحزن واضحا على ملامح أحمد حلمي الذي كان مرتبطا بشقيقه «خالد»، حيث كان يستشيره في جميع شؤون حياته الشخصية والمهنية، وكان يعتبره بمثابة السند والدعم له في حياته.

تشييع جثمان شقيق أحمد حلمي

وشيّع أحمد حلمي جنازة شقيقه في بنها، صباح الجمعة الماضي، بحضور زوجته الفنانة منى زكي والعشرات من أهل بلدته الذين حرصوا على مواساته في مصابه الجلل.

وأقام أحمد حلمي عزاء لشقيقه في بنها، مساء الجمعة الماضي؛ وذلك لاستقبال المعزين من أهل بلدته، فيما قرر إقامة عزاء آخر لأخيه، مساء اليوم، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لاستقبال المعزيين من أصدقائه.