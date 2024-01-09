ضبط مخالفات تموينية في العجمي بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أن مديرية تموين الإسكندرية تسعى دائمًا لحماية المواطنين من الغش التجاري، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، من خلال دعم الخبز.

مراقبة الأسعار والأسواق والمخابز بالإسكندرية

وأشار «القلش»، أن مديرية تموين الإسكندرية تحرص على متابعة ومراقبة الأسعار والأسواق والمخابز، وتجار المواد الغذائية والمنتجات، التي يجري تداولها بالأسواق لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم.

وتنفيذًا لذلك، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

ونفذت إدارة تموين العجمي برئاسة، ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، محمد الشافعي، مفتش الإدارة، حملات تموينية بنطاق الإدارة بالعجمي.

إنتاج خبز ناقص الوزن

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لمخبز بلدي لإنتاج خبز ناقص الوزن، كما جرى تحرير محضر لمخبز بلدي لعدم وجود لوحة بيانات على المخبز، و تحرير محضر لمخبز بلدي لعدم نظافة أدوات العجين.

كما جرى تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق، وتحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

ضبط زيت هيدروليك

ولفت «القلش»، إلى أنه جرى تحرير محضر لحيازة وتجميع عدد 15 جركن زيت هيدروليك CH -68، زنة الجركن الواحد 16 لترًا، وذلك بإجمالي 240 لترًا، دون فواتير ويوجد عليهم إستيكرات سهل المحو.