«تموين الإسكندرية»: ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية منتهية الصلاحية

نفذت إدارة تموين وسط الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، والدكتورة هيام حمدي، مفتشة الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، وتمكنت من ضبط سجائر مجهولة المصدر وأغذية منتهية الصلاحية.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن» إنّ الحملة تمت بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبناء على، ذلك أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط مواد غذائية فاسدة

وأضاف «القلش» أن الحملة أسفرت عن ضبط محل لبيع السجائر والمواد الغذائية، وذلك لقيامة بعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى تحريز عدد 900 فلتر سجائر مجهول المصدر، وغير مصحوب بالفواتير الدالة على حيازته، وعدد 245 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وعدد 69 قطعة حلويات وبسكويت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط بازار لحيازته 192 علبة سجائر مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها، وجرى التحفظ على المضبوطات.

منتجات منتهية الصلاحية

‏وأشار إلى أن الحملة تمكنت من ‏ضبط محل، لقيامه ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى تحريز عدد 44 قطعة شيكولاتة وبسكويت منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى ضبط محمصة، لقيامها ببيع وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحريز عدد 14 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.