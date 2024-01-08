«صحة مطروح»: الكشف على 327 مواطنا في قافلة طبية بسيدي براني

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنفيذ فعاليات القافلة الطبية المجانية لأهالي قريتي أبو ميلاد والظافر بمركز ومدينة سيدي براني في المناطق الصحراوية غرب مرسى مطروح، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة والتي استمرت علي مدار يومين.

الكشف على 327 مريضا

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 327 منتفعا ومنتفعة من المرضى وصرف العلاج بالمجان، تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجيةن حيث سجلت عيادة الباطنة 72 حالة وعيادة الجراحة 41 حالة وعيادة الأطفال 181 حالة وعيادة النساء والتوليد 9 حالات وعيادة الأسنان 24 حالات، كما جرى تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 29 منتفعا، وخدمات المعمل لعدد 25 منتفعا، والأشعة لعدد 2 منتفع، والتثقيف الصحي لعدد 154 منتفعا.

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه جرى إطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقرية غوط الوز التابعة لمدينة براني غرب مطروح يومي 8 و9 يناير الجاري، وسيتم انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقرية النجيلة البحرية التابعة لمدينة النجيلة غرب مطروح يومي 10 و12 يناير الجاري لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.

قوافل الدعم الطبي والعلاجي

ووجه محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة وخاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا.