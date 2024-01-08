تقديم خدمات طبية لـ957 حالة في قافلة لجامعة طنطا.. تخصصات مختلفة

نظمت جامعة طنطا، قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة في قرية محلة مرحوم مركز طنطا، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيني والدكتورة سحر الحجار، وكل من كليتي الطب والصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توقيع الكشف الطبي

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 957 من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 91 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 30 مواطن، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1251 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وقال الدكتور محمود سليم، إنه تم توزيع 1500 كتاب خارجي على طلاب الشهادة الاعدادية بالقرية ضمن قوافل المساعدات، مشيرا إلى أن القافلة شهدت أيضا تحويل 91 حالة للعلاج بالمستشفيات الجامعية.

وقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعوامل الخطر وعلامات وجود تغيرات غير طبيعية وتدريبهم على خطوات الفحص الذاتي، إضافةً إلى تثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، ومضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.