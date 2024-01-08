يعمل ممثلا ومغنيا.. إصابة مجند بجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمعارك في غزة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مستجدات جديدة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط استمرار الفصائل الفلسطينية استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة ممثل ومغني إسرائيلي

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنه تمت إصابة الممثل والمغني الإسرائيلي إيدان أمادي بجراح خطيرة خلال المعارك البرية في قطاع غزة، وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخبر، موضحا إصابته وهو أحد أبطال مسلسل «فوضى» الذي تناول الحديث عن «وحدات المستعربين»، اليوم، بجروح خطيرة جدًا أثناء مشاركته في معارك قطاع غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أن الجيش سيستمر في تنفيذ الحرب على غزة طوال عام 2024 ولكن بأساليب مختلفة وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين للمرة الرابعة للمنطقة منذ بداية حرب غزة وزار في هذه الجولة إسرائيل والأردن والسعودية والأردن.