كيف ردت فصائل فلسطين على تصريح جيش الاحتلال الإسرائلي حول تفكيك قدراتها العسكرية؟

قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، صباح اليوم، في مقابلة أجراها مع صحيفة «نيويورك تايمز» إن إسرائيل بدأت مرحل جديدة من حربها على قطاع غزة.

تصريحات مستفزة للمتحدث باسم جيش الاحتلال

وأضاف خلال حواره مع الصحيفة الأمريكية، «لقد شرحنا في وقت سابق أنشطة قوات الاحتلال في قطاع غزة، وكيف قمنا بتفكيك الإطار العسكري للفصائل الفلسطينية في شمال القطاع».

وأكمل أن الفصائل الفلسطينية في غزة لا يعملون ضمن إطار منظم، بينما نحن نعمل هناك بطريقة واحدة وبمزيج مختلف من القوات الخاصة.

وأضاف أنه في هذ المرحلة سيتم التركيز على وسط وجنوب القطاع، ولا يزال النشاط العملياتي مكثف ومعقد، مؤكدًا أن القتال سيستمر خلال العام الجاري.

وأكد أن دولة الاحتلال لن تقبل بوجود أي تهديدات من أي مكان.

"الرشقة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت بها كتائب القسام مدينة تل أبيب ومحيطها".. pic.twitter.com/GoEbDiqla6 — مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) January 8, 2024

رد الفصائل على تصريحات جيش الاحتلال

وجاء رد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على تصريحات جيش الاحتلال بتفكيك الذراع العسكري لها، بإطلاق رشقة من الصواريخ على تل أبيب، وردًا على المجازر التي يتم ارتكابها بحق المدنيين، كما نشرت مقطع فيديو لإثبات هذا.

وقالت صحيفة يديعوت إحرنوت، إن تل أبيب شهدت اليوم لأول منذ رأس السنة، قصفا عنيفا على تل أبيب وسديروت إذ تم إطلاق 14 صاروخا من قطاع غزة، تم اعتراض 3 منها في سماء المدينة.

وأضافت الصحيفة العبرية: «أما بقية الصواريخ فقد تم اعتراضها أو سقوطها خارج المدينة، ولم تقع إصابات جسدية ولا أضرار في الممتلكات».