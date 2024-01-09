«صحة مطروح» تفعّل OVR لتقديم أفضل الخدمات الطبية في المستشفيات

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، عن تفعيل OVR لتقديم الجودة بالمستشفيات الحكومية على مستوى محافظة مطروح، وذلك في إطار رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة، من خلال تسجيل المستشفيات والوحدات، طبقًا لأعلى معايير الجودة المعتمدة دوليًا.

تفعيل OVR في المستشفيات

قال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جري تكليف إدارة الجودة بالمديرية بقيادة الدكتورة ليلى صلاح، مدير الإدارة بتنسيق فرق الجودة الطبية من الديوان العام وأعضاء المستشفيات للمتابعه الدورية لتفعيل OVR في المستشفيات، وتفعيل الخطة الاستراتيجية والخطة التدريبية ومؤشرات الأداء.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جري التنبيه علي تحديث سياسات الجودة في المستشفيات واستمرار عمل خطط التحسين لخدمة طبية افضل للمرضي، في المستشفيات بمراكز ومدن الحمام والضبعة، ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيوة، بهدف رفع مستوى جميع الخدمات التي تقدم للمرضى من كشوفات طبيه مختلفه وعمليات جراحيه عبر أطباء متخصصين على أعلى مستوى في ظل تطبيق جميع معايير الجودة داخل المنشآت الصحية.