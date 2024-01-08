أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي «المهني» للفصل الدراسي الأول 2023 - 2024، وذلك عقب اعتماد جدول الامتحان من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «المهني» بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «المهني» بكفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة كالتالي:

- الخميس 18 يناير 2024: مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والخط العربي.

- الأحد 21 يناير 2024: مواد اللغة الإنجليزية، والتكنولوجيا، والمجال الزراعي.

- الاثنين 22 يناير 2024: مواد العلوم، والمجال الصناعي، والاقتصاد المنزلي.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي الرياضيات، والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادتي الدراسات الاجتماعية، والمجال التجاري.

إرسال جدول الامتحان للإدارات التعليمية

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «المهني» إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الإعدادية أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.