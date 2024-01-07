وكيل «أوقاف كفر الشيخ»: مصر بشعبها مسلميها وأقباطها نسيج واحد

قدّم الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، خالص التهاني القلبية للإخوة الأقباط في ربوع مصر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2024.

وقال «بسيوني» في بيان: «هذه المناسبة العطرة تجمعنا على حب الوطن، وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدًا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية».

مصر نسيج واحد

وذكر وكيل أوقاف كفر الشيخ، أنّ مصر بشعبها مسلميها وأقباطها نسيج واحد وجسد واحد نعيش تحت راية واحدة وهدف واحد هو بناء مصر المعمورة لا يفرقنا أحد، مؤكدًا أنّ القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد، تُعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام بين أتباع الأديان.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ تبادل التهنئة بالأعياد بين المسلمين والمسيحيين تعكس روح المحبة والوئام التي تسري بين أبناء هذا الوطن، وتحبط أي مخطط غاشم لشق الصف بينهم، لافتًا إلى أنّ المصريين حينما يجتمعون معًا في الأعياد الدينية والوطنية، فإنهم يقدمون للعالم معاني السلام والتعايش، وهي المعاني التي حافظت على وحدة مصر وتماسكها.

ودعا وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، جميع الشعوب العربية بهذه المناسبة أنّ تستلهم المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، سائلًا المولى عز وجل أنّ يعيد هذه المناسبة على جميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصر الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأنّ تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا، كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.