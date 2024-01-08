رئيس الفريق القانوني الفلسطيني بـ«الجنائية الدولية»: لا نريد عالما تقوده شريعة الغاب

قال راجي الصوراني، رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن محكمة العدل الدولية هي أهم المحاكم على وجه الأرض، وهدفها فرض سيادة القانون بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدول، ودولة جنوب إفريقيا توجهت بعد جهد كبير وتواصل مع السلطة الفلسطينية، نظرا لأن المحكمة هي محكمة دول وليست أفرادا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما يحدث في الأراضي المحتلة هو أمر منافٍ تماما للمعاهدة ضد الإبادة الجماعية، وهي من أخطر الجرائم، وهذه الجريمة هي في طور الممارسة والتكوين وكل عناصرها المادية والقانونية متوافرة وموجودة، مردفا: «لا نريد عالما تقوده شريعة الغاب وإنما نريد تغليب صوت القانون».

وعبر عن امتنانه لجنوب إفريقيا باسم كل الفلسطينيين وكل الضحايا وكل من يعاني في الأراضي المحتلة من هذه الجريمة بأنها توجهت بالنيابة عن الضمير الجمعي في العالم لتثبت أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب وضد الإنسانية وأعلى هذه الجرائم، وهذا أمر يثبت حالة التفوق الإنساني والأخلاقي على دولة احتلال حربي تمارس جرائم حرب بالأراضي المحتلة.