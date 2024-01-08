متحدث الوزراء: حملات السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر مرفوضة ولا تمثل الشعب

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الحملة التي شنها البعض على منصات التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في مصر، قائلا: «تابعنا الحملة لكن بطبيعة الحال والحملة على السوشيال ميديا مرفوضة تماما وأعني هنا كافة الجنسيات وليس السوريين فقط».

القاهرة تحتضن الجميع

وأضاف الحمصاني في مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مصر لا يمكن أن تقاطع شخص من دولة شقيقة، مشددا على أن القاهرة تحتضن الجميع وهي حملات لا تمثل جموع الشعب المصري الذي تشيد بكرمه كافة المؤسسات الدولية، مؤكدا: «حملات لا نعيرها أي اهتمام والجميع يعلم حجم الكرم الذي يتمتع به الشعب المصري».

وكشف تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء الذي وجه فيه رئيس الوزراء بحصر وتقنين أوضاع الجنسيات الأجنبية في مصر والمساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف الخدمات قائلا: «الهدف الأساسي للاجتماع هو حرص الدولة على متابعة وإجراء حصر دقيق لما تقدمه الدولة من مساهمات وما تتحمله من تكلفه للضيوف الكرام على أرضها».

لا يمكن استخدام لفظة «لاجئ»

وشدد على أنه لا يمكن أن تستخدم لفظة «لاجئ» في نعت المقيمين على أرضها ولكن تقول مقيمين أو ضيوف كرام، والدولة تحرص على تقديم كافة الخدمات لهم على قدم المساواة مع المصريين.

وذكر متحدث الوزراء، أنه سيتم حصر تلك الأعداد من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية ممغنطة للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.