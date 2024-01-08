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أستاذ علوم سياسية: تدفق اللاجئين إلى مصر يشكل عبئا على الموارد الاقتصادية

كتب:

مريم جاد
09:34 م | الإثنين 08 يناير 2024
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تدفق اللاجئين إلى مصر يشكل عبئا على الموارد الاقتصادية بصورة كبيرة، وهذا العبء مرتبط بأنهم مقيمون في المجتمع المصري. 

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن القاهرة استقبلت الكثير من المواطنين العرب والأفارقة وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك مقاربات دولية وفق القانون الدولي لدعم هذه الدول بصورة أو بأخرى، لافتًا إلى أن الأخلاقيات في مجال السياسة المصرية يتطلب دعمها، وهذا الأمر يحمل موارد الدولة الكثير في توقيتات صعبة. 

وتابع: «هناك تحديات كبيرة وأبعاد إنسانية للتعامل مع الموضوع  ولكن تدهور الأوضاع في السودان وما يجري له من تبعات وارتدادات وكل هذه التدفقات يمثل عبئا على الموارد المصرية المحدودة».

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