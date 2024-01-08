باحث سياسي: مصر تبذل أقصى ما في وسعها للتخفيف عن الفلسطينيين

توقع حسام الدين محمود، الباحث في العلاقات الدولية، رئيس مركز إفريقيا للتخطيط الإستراتيجي، استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تدخل شهرها الرابع في ظل عدم تنفيذ أي عقوبات دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تعمل على تخفيف العبء على الشعب الفلسطيني

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن الصراع سيستمر رغم المبادرات الإقليمية والدولية المختلفة، ولكن مصر لها دور واضح، حيث تعمل على تخفيف العبء على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لقصف مستمر، حيث تعمل مصر على إيجاد إيقاف مؤقت للحرب وإدخال المساعدات للتخفيف على الفلسطينيين من ويلات الحرب.

رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

وأشار الباحث في العلاقات الدولية، أن المجتمع الدولي لم ولن يفرض عقوبات على إسرائيل وسط استمرار الدعم الأمريكي غير المحدود في ظل رغبة إسرائيل في القضاء على الفصائل وتهجير الفلسطينيين، ومصر ترفض هذا ولن تقبله، لافتا إلى أن هناك أطراف إقليمية وأطراف داخل إسرائيل تريد أن تطول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددا في نهاية الأمر إلى أن الولايات المتحدة تستطيع التدخل للتوازن فيما يخص قرارات الحكومة الإسرائيلية وتهدئة الحرب.

مثول إسرائيل أمام العدل الدولية

وتمثل إسرائيل، الخميس المقبل، أمام المحكمة العدل الدولية بمشاركة 15 قاضيا إسرائيليا يترافع عن إسرائيل في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد تتهمها بتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.