قائمة المدن الأكثر برودة ضمن طقس الغد.. سانت كاترين تسجل 4 درجات

كشفت بيانات غرف المحافظات، أن طقس غدا الاثنين، يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل، مما ينتج عنه وجود قائمة للمدن والمحافظات الأكثر برودة والتي تقل درجة الحرارة فيها عن 10 درجات مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة الاثنين 8 يناير

وفقًا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا تضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة التي تقل درجة الحرارة بها عن 10 درجات مئوية مع تأثير بعض الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة كالتالي:

- سانت كاترين: الحرارة العظمى 21 والصغرى 4 درجات مئوية

- نخل: الحرارة العظمى 25 والصغرى 5 درجات مئوية

- المنيا: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8 درجات مئوية

- أسيوط: الحرارة العظمى 23 والصغرى 8 درجات مئوية.

- سيوة: العظمى 15 والصغرى 7 درجات.

- سوهاج: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8 درجات مئوية.

- العريش: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

- الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 7 درجات.

المناطق الأكثر دفئا

بحسب غرف عمليات المحافظات، تشهد عدد من المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 8 يناير 2024، إذ تتجاوز 25 درجة مئوية، وتكون قائمة المدن الأكثر دفئًا والأعلى حرارة كما يلي:

- شلاتين: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19 درجة.

- الغردقة: العظمى 28 والصغرى 14 درجة.

- سفاجا: الحرارة العظمى 28 والصغرى 14 درجة.

- مرسى علم: 27 العظمى والصغرى 16 درجة.

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

- حلايب: الحرارة العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

- أبو رماد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 درجة.