طقس بارد يضرب البلاد خلال أيام.. الحرارة تصل إلى 4 درجات وظواهر جوية مؤثرة

تشهد البلاد، خلال الأيام المقبلة، موجة من الطقس البارد، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 4 درجات مئوية، بالإضافة إلى عدد من الظواهر الجوية المصاحبة، مثل سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة الشدة.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، حيث تسيطر موجة من الطقس السيئ على البلاد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ظواهر جوية مصاحبة لانخفاض درجات الحرارة

وتشمل الظواهر الجوية المصاحبة لانخفاض درجات الحرارة، سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة الشدة على الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى ومحافظة القليوبية.

وعلى المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، وارتداء الملابس الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل، لتجنب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.