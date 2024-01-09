أسعار اللحوم بمنافذ التموين وأماكن بيعها في سوهاج، تشغل اهتمام الآلاف من الأهالي والأسر، في جميع أنحاء المحافظة، من مركز طما في الشمال إلى البلينا في الجنوب، نظرًا لانخفاض أسعارها عن مثيلتها في المحلات والأسواق الحرة.

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم بمنافذ التموين وأماكن بيعها في سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار اللحوم بمنافذ التموين وأماكن بيعها في سوهاج

جاءت أسعار اللحوم بمنافذ التموين وأماكن بيعها في سوهاج، في الهايبرات التابعة لمديرية التموين في المحافظة، وذلك حسب ما قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة سوهاج.

أرخص أنواع اللحوم

وأوضح «وكيل تموين سوهاج» في تصريح لـ«الوطن»، أن هايبرات الشركة المصرية، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تتواجد بها اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحلات الخارجية والأسواق، وهي كالآتي:

- هايبر المصرية في مركز طما شمال سوهاج.

- هايبر المصرية بمركز جرجا جنوب سوهاج.

- هايبر المصرية في مدينة نصر بسوهاج.

- هايبر المصرية مركز جهينة شمال غرب سوهاج.

أسعار كيلو اللحمة بمنافذ التموين وأماكن بيعها في سوهاج

وأوضح وكيل تموين سوهاج، أن أسعار كيلو اللحمة بمنافذ التموين وأماكن بيعها جاءت كالتالي:

- 220 جنيهًا سعر كيلو اللحمة السوداني.

- 160 جنيهًا كيلو اللحمة البرازيلي.

الحد من انتشار الأختام المزورة

وفي نفس السياق، تواصل مديرية التموين والطب البيطري، حملات تموينية مكبرة يوميًا في شتى أنحاء محافظة سوهاج، إذ جرى التفتيش على محلات الجزارة والمطاعم، بهدف الحد من انتشار الأختام المزورة، والمجمدات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.