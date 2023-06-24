أماكن بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في الغربية.. 22 منفذا

أعلنت محافظة الغربية أماكن بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال 22 منفذا بقرى ومدن ومراكز المحافظة المختلفة، وتضم عدة أصناف من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر.

اجتماع تنسيقي

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك استعداد لاستقبال عيد الأضحى، حيث عُقد اجتماع بين مسؤولي جميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة للتنسيق فيما بينهم، مشيرا لـ«الوطن»، أنه تم التأكد من توافر جميع السلع الغذائية والأساسية داخل 22 منفذا ومعرضا، وذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف «رحمي»، أن محافظة الغربية تسعى لافتتاح منافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن، ومحاربة جشع التجار، لافتا إلى أن هناك مدنا وأحياء بها أكثر من منفذ لمنع الزحام وتكدس المواطنين.

أماكن بيع اللحوم

وذكر «رحمي»، أن أماكن بيع اللحوم بأسعار مخفضة، داخل محافظة الغربية، هي:

- حي أول طنطا 3 منافذ، هي:

- معرض أرض البوريفاج.

- الجمعية التعاونية بشارع أحمد ماهر.

- ميدان ستوتة.

- منفذ حي ثان طنطا به منفذان، وذلك في:

- شارع الجيش أمام كوبري المعرض.

- شارع عمر بن عبد العزيز.

- منفذ واحد بمركز طنطا، كائن بمنطقة سبرباي.

- منفذين بحي أول المحلة.

- شارع البحر بجوار مجلس ومدينة المحلة.

- شارع طلعت حرب بجوار قاعة 23 يوليو.

- منفذان في حي ثان المحلة، في:

- ميدان الششتاوي.

- ميدان عبد ربه.

- منفذ بمركز المحلة الكبرى، في قرية محلة أبو علي، على طريق «المحلة- المنصورة»

- منفذ واحد بمدينة بسيون، في شارع 23 يوليو على كوبري البربخ.

- منفذ واحد بمدينة السنطة، بشارع الجيش بميدان المنشاوي.

- منفذان بمدينة كفر الزيات، كالتالي:

- معرض «فرحة العيد» بميدان أوسكار.

- معرض «فرحة العيد» بجوار الوحدة المحلية بقرية أبيار.

- منفذان بمدينة زفتي، هما:

- منفذ «فرحة العيد» بشارع الجيش القبلي.

- منفذ أمام موقف المحلة بزفتى.

- منفذ واحد بمدينة قطور، أمام مجلس المدينة.

- 4 منافذ بمدينة سمنود، في:

- حديقة العائلات بشارع البحر.

- منفذ ميدان النحاس.

- منفذ أمام مجلس المدينة القديم.

- منفذ أمام مجلس المدينة الجديد.

أسعار المواد الغذائية

وأكد محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن سعر الأرز المعبأ 20 جنيهاً للكيلو، والسكر المعبأ 18 جنيه للكيلو، وزيت خليط 800 مل بسعر 45 جنيهاً، واللحوم السودانية الطازجة 195 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلية 160 جنيه للكيلو، والدواجن مجمدة 85 جنيها للكيلو.