«الإفتاء» تعلن موعد استطلاع شهر رجب 2024.. وأيام الصيام

أعلنت دار الإفتاء أنها ستحدد ‎موعد شهر رجب 2024 الخميس المقبل، الموافق 11 يناير، من خلال استطلاع الهلال من لجانها الشرعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء أنها ستعلن نتيجة الرؤية ‎وموعد شهر رجب 2024، مساء الخميس بعد صلاة المغرب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأعمال المستحبة في شهر رجب

وحول الأعمال المستحبة في شهر رجب وأيام الصيام، أكدت دار الإفتاء أن شهرأحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ»، وله فضل عظيم.

التقرب إلى الله بالعبادات الصالحة

وذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمية أن من تعظيم شهر رجب كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، وكذلك البعد عن المعاصي وارتكاب السيئات، لافتة إلى أن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا.

وأوضحت أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيص شيء يجرى عمله في شهر رجب فقط من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين، بتضييق ما وسعه الله ورسوله.