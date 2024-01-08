قصة ممثل بجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفته الفصائل الفلسطينية.. من أصل كردي

بيَّنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الفصائل الفلسطينية استطاعت إصابة الممثل والمغني الإسرائيلي عيدان عمادي في قطاع غزة بجروح خطيرة جدا، لكن مَن هو هذا الممثل؟.

مَن هو الممثل الإسرائيلي؟

عيدان عمادي، هو أحد أبطال مسلسل «فوضى» الذي تحدث عن «وحدات المستعربين» في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو من من مواليد 19 فبراير عام 1988، ويعمل في التمثيل والغناء وتأليف الأغاني، وبدأ مشواره الفني عندما شارك في برنامج المواهب (Kochav Nolad) عام 2010، بجانب مشاركته في عدة برامج غنائية.

أصول الممثل الإسرائيلي

وينحدر عمادي من أصول يهودية كردية من محافظة دهوك، وانضم للقتال في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشارك هذا الممثل في نهاية نوفمبر الماضي فيديو لمقطع تفجير منزل فلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة «إنستجرام» وكتب على الفيديو: «لحظة تفجير مبنى في غزة انتقاماً لضحايا هجوم حماس في 7 أكتوبر».

استمرار الحرب الإسرائيلية

يأتي هذا في الوقت الذي قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سوف يستمر في تنفيذ الحرب والعدوان على غزة طوال عام 2024، ولكن بأساليب مختلفة، على حد تعبيره.

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع زيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط، شملت إسرائيل وقطر والسعودية، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 23 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات في الوقت الذي تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقوف أمام محكمة العدل الدولية الخميس المقبل.