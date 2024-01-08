إزالة 11 تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، إجراءتها في مواجهة ظاهرة التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية.

تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة المهندس حسن موافي، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الاثنين، من تنفيذ 11 قرار إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قدرها 26 قيراطا بنطاق قريتي «إسحاقة والمرابعين»، كما تم فك شدة خشبية بقرية رزقة آماي، التابعة لقرية محلة موسى.

وقد تمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجار استكمال الإجراءات القانونية، مع استمرار المتابعة على مدار اليوم لضبط أي تعديات جديدة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.