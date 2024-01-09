«زراعة كفر الشيخ»: تدريب 50 مزارعا دفعة أولى كسفراء للمناخ في المحافظة

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، عن أنه سوف يجري تدريب 50 مزارعا، ضمن برنامج المدارس الحقلية، ليصبحوا سفراء للمناخ، بهدف توعية المزارعين من مخاطر التغيرات المناخية، بقرى ومراكز كفر الشيخ.

تدريب 50 مزارعا دفعة أولى سفراء للمناخ

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن تدريب 50 مزارعا، سوف يكون ضمن أعمال تدريب الدفعة الأولي لسفراء المناخ من المزارعين، في محافظة كفر الشيخ، بمعرفة مركز الإرشاد البيئي في مديرية الزراعة بالمحافظة، وعدد من خبراء البيئة والمناخ المتخصصين في هذا الصدد.

تدريب على مدار شهرين

وأشار إلى أن تدريب المزارعين كسفراء للمناخ، وتوعية عدد كبير من المزارعين في شتي ربوع المحافظة، سوف يستمر على مدار شهرين، بواقع 4 محاضرات كل شهر.

وشدد الدكتور ناجح غربية، على أن المناخ والتغيرات المناخية أصبح أمر مهم بالنسبة للمزارعين، وكذلك إنتاجية المحاصيل الزراعية في محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن كفر الشيخ، تعد من المحافظات الزراعية؛ إذ يمتهن نحو مليونين ونصف المليون مهنة الزراعة، وترتبط المحاصيل الحقلية بعوامل التغيرات المناخية والطقس.