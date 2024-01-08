5 أماكن مميزة في كفر الشيخ تستحق الزيارة رغم برودة الطقس

كشف أشرف صحصاح، عضو مجلس إدارة الغرف السياحية بكفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك 5 أماكن مميزة في محافظة كفر الشيخ، يمكن زيارتها رغم برودة الطقس والإمطار.

الأماكن التي تجذب الزائرين في محافظة كفر الشيخ،

وأوضح «صحصاح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الأماكن التي تجذب الزائرين في محافظة كفر الشيخ، بالرغم من برودة الطقس والإمطار، هي:

التلال الرملية الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس بالمجان. شواطئ مصيف بلطيم في مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ بالمجان. قناطر إدفينا في مركز مطوبس على ضفاف فرع نهر النيل برشيد، بواقع دخول بـ 5 جنيهات للفرد الواحد. كورنيش بحيرة البرلس الجميل على ضفاف مياه البحيرة بالمجان. كورنيش مدينة دسوق واستقلال اليخوت والمراكب في نهر النيل برشيد بـ 10 جنيهات للفرد الواحد.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرف السياحية بكفر الشيخ، أن تلك الأماكن تجذب العديد من الزائرين من محافظات مجاورة، مثل محافظات الغربية، والبحيرة، والدقهلية، وذلك للاستمتاع بتلك المناظر الطبيعية الخلابة.

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ تتميز بوجود العديد من الأماكن السياحية المميزة، والتي يمكن زيارتها في مختلف فصول السنة، مشيرا إلى أن أماكن الجذب السياحي في كفر الشيخ تتنوع بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط، والبحيرات، والآثار، والمتاحف.