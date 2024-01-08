تعرف على أمنية الصحفي مصطفى ثريا قبل استشهاده في غزة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني الشهيد مصطفى ثريا، مراسل قناة فلسطين اليوم في قطاع غزة، والذي استشهد أمس برفقه زميلة حمزة وائل الدحدوح بقصف السيارة التي كانا يستقلانها بعد انتهاء تغطيتهما الإعلامية للعدوان على قطاع غزة.

أمنية الصحفي الشهيد مصطفى ثريا

وجاء مقطع الفيديو للصحفي الشهيد قبيل بداية العام الجديد، قائلا: «أمنيتي للعام الجديد 2024، هي انتهاء هذه الحرب، ونعود للاجتماع مع أهلنا وأحبابنا في قطاع غزة».

أمنية الشهيد الصحفي مصطفى ثريا الذي ارتقى اليوم في مدينة رفح اليوم pic.twitter.com/wxGIt817t5 — Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) January 8, 2024

وأضاف: «ربنا يفرجها علينا من الهم والعذاب والقصف المستمر والتدمير وقتل المدنيين.. ربنا يهونها علينا يا رب».

استشهاد الصحفيين في قطاع غزة

واستشهد أمس في قطاع غزة، الصحفيان حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، وذلك عقب انتهاء تغطيتهما الميدانية لقصف عائلة أبو النجا بمدينة رفح الفلسطينية والتي راح ضحيتها نحو 30 شخصا من أسرة واحدة.

وخلال عودتهم، قامت طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف سيارتهما واستشهدا على الفور.

وبهذا يرتفع عدد من ارتقوا للشهادة من الصحفيين في قطاع غزة إلى 113 شهيدا منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وفق البيان الرسمي للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.