إزالة 506 أطنان قمامة ومخلفات صلبة بشوارع قرى ومراكز الإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة بمحافظة الإسماعيلية من إزالة كمية كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع المحافظة والميادين الرئيسية، إلى جانب حملة مكبرة في المراكز والقرى ضمن الحملة التي انطلقت قبل عدة أشهر.

رفع القمامة من شوارع حي أول الإسماعيلية

وتمكنت حملة في حي أول الإسماعيلية من تفريغ صناديق القمامة وكنس ورفع الأتربة ومخلفات قص الأشجار بحمولة تقدر بـ128 طنا بمناطق المحطة الجديدة وشارع سوريا وطريق البلاجات ومنطقة البهتيني ومنطقة الإفرنج وشارع السلطان حسين.

كما نجحت الوحدة المحلية لمدينة المستقبل من رفع ما يقرب من 38 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة من نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية من نطاق مساكن مبارك ومجلس المدينة والتعاونيات والمميز والبنك وإيجيكوا والأوقاف.

حملات في مراكز وقرى الاسماعيلية

وفي مركز ومدينة فايد، تمكنت إدارة تحسين البيئة من رفع 142 طنا من القمامة من مدينة فايد وقرى أبوسلطان وسرابيوم وفنارة وكسفريت وهويس سرابيوم.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع 57 طنا من القمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، بجانب تسوية وتمهيد طريق أم سويد في قرية أبو طفيلة، فيما تم رفع 91 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة وقرى المحسمة الجديدة والسبع آبار الشرقية والمنايف والسبع آبار الغربية وأبوصوير البلد والواصفية، إلى جانب رفع 50 طنا من مركز ومدينة القصاصين.