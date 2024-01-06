ضبط مخدرات بـ9 ملايين جنيه بحوزة 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرتي (قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:-

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية .. وبحوزته (100 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - 50 كيلوجراما لمخدر الحشيش المعد للكبس- 20 طربة لمخدر الحشيش - كيلوجرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 زجاجات كتامين - 3 مكبس يدوي بمشتملاته - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية- 2 ميزان حساس - مبلغ مالي "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

ضبط (عاطلَين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما– مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9 ملايين جنيه) تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.