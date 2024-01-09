نبيل عمر يكشف لـ«الشاهد»: كيف تحولت الصين من دولة فقيرة إلى قوة عالمية؟

أكد الكاتب الصحفي نبيل عمر، أن الصين استطاعت إجراء نقلة حضارية كبيرة في وقت متأخر للغاية، وذلك من خلال تغيير نمط الثقافة بين الصينيين، واعتمادهم على العمل والإبداع.

وقال «عمر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الصين كانت دولة فقيرة للغاية، لكن الثورة الثقافية غيرت مجرى الحياة لديهم، ومكنتهم من الوصول إلى ما هم عليه الآن.

تغيير الثقافة في الصين

وأوضح أن تغيير الثقافة في الصين جاء في اللحظة التي قرروا فيها إجراء تغييرًا نمطيًا للإنتاج، حين اكتشفوا أن الإنسان هو من يستطيع فعل ذلك.

وأشار إلى أن مصر لديها الفرصة للتنمية الشاملة، ولكنها لم تكتمل بعد الانفتاح حين اتجهنا في طريق آخر، نحو الاستهلاك الواسع.