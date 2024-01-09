نبيل عمر لـ«الشاهد»: تجربة تنمية محمد علي بمصر لم تنجح لهذا السبب

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه لا توجد ديانة تحتاج لفتح، فالمسلمون لا يغزون العالم الآن، ولكن الإسلام هو الأكثر انتشارًا في العالم دون غزاوات.

وأضاف «عمر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإسلام ينتشر رغم أننا متهمون أننا إرهابيين ولا نحترم المرأة، ورغم أن أرضنا محتلة ورغم أن كل هذا مخالف للإسلام، فلا يوجد دين يحتاج لغزو، وهذا يحتاج منا قراءة التاريخ بشكل صحيح.

لا يوجد دولة بالعالم لم تتعرض لمؤامرة،

وأكد أنه لا يوجد دولة بالعالم لم تتعرض لمؤامرة، لأنها جزء من حركة التاريخ منذ بدء الخليفة، مشيرا إلى أن إنجلترا وفرنسا حاكتا المؤامرات على نصف العالم، كما أن الصين والهند تعرضتا لعشرات المؤامرات.

وتابع، أن تجربة محمد علي، كانت قائمة على تجربة الشريحة، فقد عمل على شريحة للمجتمع المصري وعمل ترسانة حربية وجيش وقوات من الخارج، لمساعدة الجيش المصري وإقامة كليات الطب.

وأشار إلى أن باقي المصريين كانوا خارج التجربة فهذه، تجربة شريحة، لكن المجتمعات تنمو عندما تتحول الشريحة لتيار عام.