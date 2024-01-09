نبيل عمر لـ«الشاهد»: مدرس أنقذ مستقبلي من الفصل النهائي في خامسة ابتدائي

كشف الكاتب الصحفي نبيل عمر، عن موقف إنساني مؤثر لأحد مدرسيه، في الصف الخامس الابتدائي، أنقذ حياته من الفصل النهائي.

وقال عمر، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنه واجه ظروفًا عائلية معقدة في الصغر، ما دفعه إلى التغيب عن المدرسة لمدة 27 يومًا.

موقف مؤثر للكاتب الصحفي نبيل عمر مع أستاذه

وأضاف أن أحد مدرسيه، ويدعى سمير، لاحظ تغيبه لفترة طويلة، وبدأ يسأل عنه، ثم جاء ليقابل والدته، وأخبرها أنه متغيب عن المدرسة منذ 27 يومًا، ومن المقرر أن يصدر قرارًا بفصله نهائيًا.

وأوضح «عمر» أن والدته، بعد معرفتها بالأمر، جاءت إلى المنزل الذي يقيم فيه، وضربته بكل قسوة من أجل العودة إلى المدرسة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه انتظم بالفعل في المدرسة، واكتشفت مع الوقت أن المدرس اتفق مع والدته، على شراء نوتة ليقوم بالإمضاء عليها يوميًا، بأن عمر ذهب إلى المدرسة أو تغيبت.

وقال الكاتب الصحفي، إن هذا الموقف النبيل من المدرس أنقذ مستقبله، وجعله يرى أن هناك أشخاصًا يهتمون بمستقبله، ويرغبون في مساعدته على النجاح.