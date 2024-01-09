نبيل عمر لـ«الشاهد»: تغيير الثقافة طريق التنمية الشاملة

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنّ تغيير الثقافة طريق التنمية الشاملة، ويؤدي إلى تغير القيم، كما أن الثقافة لا تتعلق بوجود رقيب من عدمه.

تغيير ثقافة المجتمع المصري

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه منذ تجربة محمد علي، حتى اليوم لم يتم تغيير ثقافة المجتمع المصري.

وتابع: «تطوير الثقافة لا يعني قطع الصلة مع الهوية، ولكن تطوير الثقافة يأخذ من المتغيرات القديمة، منها الدين والعادات والتقاليد، ثم تحدث تكمله وتوسيع في هذه الثقافة».

واستطرد: «لا يوجد مجتمع يستطيع عمل مشروع حضاري دون التصنيع، فالتصنيع هو صناعة أدوات الإنتاج، وكانت البداية مع محمد علي بالتقليد ثم التطوير ثم التكملة».

وذكر، أن المشاركة في أدوات الإنتاج تتيح للدولة مزايا نسبية في قطاع الإنتاج، معبرًا: «مصر بها رمال نقية يمكن استخدامها في مهام عدة مثل بناء العقارات، ولكن استخدام الرمال في الصناعة تأتي بمليارات الدولارات، لذا تغيير نمط الإنتاج أمر هام من أجل التطوير والتحديث ومواكبة العصر».