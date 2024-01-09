نبيل عمر لـ«الشاهد»: استمرار التجارب المصرية مرهون بثقافة جديدة وطفرة في الإنتاج

قال الكاتب الصحفي الكبير نبيل عمر، إن حياة الإنسان عبارة عن قرارات يجري اتخاذها وفق معلومات، معبرًا: «البشر في حالة الثقافة الواعية تبقى قراراتهم أقرب إلى الصح، ولكن إذا كانت تلك القرارات قريبة إلى الخطأ، يكون هنا من الصعوبة التقدم لخطوة واحدة».

وأكد نبيل عمر، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكستر نيوز»، أن التجارب السياسية السابقة كانت بمثابة المشروعات الغير مكتملة، إذ يمكن أن نطلق على التجربة مشروع في حال توفرت ثقافة جديدة، وطفرة في نمط الإنتاج.

الثقافة ترتبطة برؤية الحياة

وتابع: «الثقافة تكون مرتبطة برؤية الحياة، حيث كانت تتميز الثقافة في القرون الوسطى، بعدم تحديد الوقت بشكل قطعي، ولكن الثقافة في العصر الحديث، مرتبطة بعامل الوقت والتاريخ».

ولفت إلى أن الحضارة نمط التفكير والعمل، ولذا يجب أن يكون الإنسان منتجًا لأدوات الحضارة وليس مستهلكًا لها.

وأشار إلى أن الحضارة مسألة مختلفة تمامًا، ولابد أن يكون التيار العام هو القائم على الثقافة والوعي حتى ينتقل لغالبية المجتمع.

وأفاد أن التيار العام تصدع بنمط التحديث، وهو التفكير بطريقة مختلفة وكيف يرى الشخص نفسه والآخرين والعالم، وكيف يتعامل معهم وهذا معنى الثقافة الحقيقي، مشيرًا إلى أن المعلومات يكون لها قيمة حين تستخدم، ويتم تحويلها لفعل في حياتك وإذا لم تتحول فتكون «كراكيب» لا قيمة لها.