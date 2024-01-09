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نبيل عمر لـ«الشاهد»: لا يمكن إنتاج مشروع شامل بثقافة وقيم قديمة

كتب:

محمد عزالدين
01:45 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
الكاتب الصحفي نبيل عمر

الكاتب الصحفي نبيل عمر

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إن الاتجاه نحو تطوير الإنتاج، في ظل الثقافة القديمة، يختلف بشكل جذري عن العاملين بالثقافة الحديثة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا يحدث عمل مشروع شامل بثقافة وقيم قديمة، وهذا التغيير يتم وفق أدوات واضحة ومعروفة.

وتابع: «لا يصح أن يكون في مصر العظيمة إجمالي الصناعة بها، ما بين 14 لـ 16% من إجمالي الناتج القومي».

واستطرد: «قيم المجتمع الزراعي والتجاري مختلفة عن القيم الصناعية، حيث الثانية الواحدة لها قيمة في الحفاظ على الإنتاج، وعلى حياة المواطن ذاته، لذا من أولى قيم التصنيع الدقة، وهذه الدقة تؤدي إلى تغيير في الثقافة».

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