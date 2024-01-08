سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الاثنين 8-1-2024

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 8-1-2024 نحو 3300 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 3250 جنيها دون مصنعية أو عمولة.

سعر الذهب عيار 24

وأوضحت الشعبة في بيان عنها، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين نحو 3771 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 3714 جنيه، ويعد الذهب عيار 24 الأكثر استخداما في السبائك، بينما يتم تفضيل الذهب عيار 21 في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبحسب بيانات شعبة الذهب، سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2828 جنيها للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2785 جنيها دون مصنعية، ويعتبر الذهب عيار 18 من أفضل الأعيرة التي يتم تشكيلها كمشغولات ذهبية.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2206 جنيهات للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 2172 جنيها، ويعتبر الذهب عيار 14 من الأعيرة غير المرغوبة من قبل المستهلك المصري.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات اليوم الاثنين 26 ألفا و400 جنيه للبيع، ويشهد الجنيه الذهب إقبالا كبيرا من المواطنين كونه مخزنا للقيمة، وعند بيعه لا يتحمل البائع مصنعية كبيرة بعكس المشغولات الذهبية.

سعر الأوقية

وسجلت الأوقية اليوم نحو 2045 دولارا، وهو السعر الذي تباع به الأوقية عالميا.